Samstag, 22. August 2020

Belohnung für Frühaufsteher im Kreis Holzminden

Das Foto gelang Sven Kumlehn vom Fuhrunternehmen Kumlehn um 6 Uhr beim Beginn der Holzverladung im Wald über Merxhausen. Foto: Kumlehn

Merxhausen. Alle Frühaufsteher wurden am Freitagmorgen mit einem tollen Sonnenaufgang „belohnt“. Mehrere TAH-Leser zückten beim frühen Gassigehen mit ihrem Vierbeinen oder auf dem Weg zur Arbeit ihre Smartphones und hielten das farbige Spektakel fest. Einige schickten das beinahe schwarz-rot-golden wirkende Naturschauspiel an die Redaktion. Und so können alle Langschläfer mit einem Tag Verspätung auch noch über diesen besonderen Sonnenaufgang staunen. (rei)