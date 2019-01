Donnerstag, 17. Januar 2019

Berater wirbt für Feuerwache als ÖPP-Modell

Hartmut Fischer, Geschäftsführer VBD, stellte im Bauausschuss die Vorzüge eines ÖPP-Modells heraus. Foto: spe

Holzminden. Die neue Feuerwache an der Wallstraße in Holzminden könnte als sogenanntes Inhabermodell in öffentlich-privater Partnerschaft (ÖPP) realisiert werden. Alle bisherigen Beschlüsse den Neubau betreffend hatte der Stadtrat nach einem gemeinsamen Besuch von Feuerwehr, Politik und Verwaltung bei der Feuerwehr in Celle auf Eis gelegt und die Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs von ÖPP und dem konventionellen Verfahren in Eigenregie der Kommune beschlossen. Damit hatte die Verwaltung die VBD Beratungsgesellschaft für Behörden mbH mit Sitz in Berlin beauftragt, die solche ÖPP-Projekte plant, organisiert und begleitet. Das Ergebnis liegt nun mit klarer Empfehlung für ein ÖPP-Modell vor und mündet in einen Beschlussvorschlag der Verwaltung.

In der letzten Sitzung 2018, zu der zahlreiche Feuerwehrmitglieder in den Saal gekommen waren, hatte der Rat ohne Debatte den Punkt von der Tagesordnung genommen und sich dafür den Unmut der Feuerwehr-Führung zugezogen (der TAH berichtete). Der Sachverhalt sei zu komplex, die Vorlage habe spät vorgelegen, es gebe noch Beratungsbedarf, war die Begründung. Tatsächlich lag die vollständige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht vor. Über das Vergabeverfahren soll der Stadtrat nun in einer „Sondersitzung“ am Donnerstag, 24. Januar, beschließen. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Ratssitzungssaal des Stadthauses. (spe)

