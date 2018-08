Montag, 27. August 2018

Berauschter E-Scooter-Fahrer flüchtet vor der Polizei in den Wald

Höxter. Ein 28-jähriger war mit einem E-Scooter am vergangenen Freitag gegen 19.40 Uhr auf dem Radweg der B 83 in Fahrtrichtung Albaxen unterwegs, als ihn die Polizei stoppte. Das Überraschende: Statt seine Personalien zu zeigen, flüchtete der Mann zu Fuß in den angrenzenden Wald. Dort konnte er von den Beamten festgehalten werden. Da der 28-jährige offenbar vor seiner Fahrt Drogen konsumiert hatte, wurde ihm von einen Arzt eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.