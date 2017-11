Freitag, 17. November 2017

Bergwerk Holzminden: TAH verlost Stollen-Erkundung

Es geht los! Schattenspringer-Geschäftsführer Christoph Brand mit einer Mitarbeiterim im Bergwerks-Stollen.

Holzminden. Am Freitagmittag war die Bauabnahme der neu geschaffenen Adventure-Game-Anlage in der Fürstenberger Straße. Ab sofort ist das „Bergwerk Holzminden“ geöffnet, ein ganz besonderer Escape Room mit körperlicher Komponente im Gruben- und Stollenambiente. Hier sind Action, Teamwork, Geschick und Geduld gefragt. TAH-Leser können die ersten sein, die am Dienstagabend den zweiten Stollen testen. Der TAH verlost dieses Gruppenabenteuer. Wer gewinnen will, schickt bis Montag, 20. November, 10 Uhr, eine E-Mail an redaktion@tah.de, Stichwort „Bergwerk Holzminden“.

Auf fast 400 Quadratmetern sind zwei authentisch nachgebildete Stollen entstanden. In den engen Gängen und düsteren Räumen treffen alle mutigen Besucher auf verschlossene Kisten, verriegelte Türen und knifflige Rätsel. Zusätzlich müssen die Gruppen durch Tunnel kriechen und Hindernisse überwinden. Zurück ans Tageslicht kommen die Teams, die schlau kombinieren, sich gegenseitig unterstützen und vor allem Ruhe bewahren. (spe)

