Samstag, 08. Februar 2020

Bericht des Beveraner Gemeindebrandmeisters über das Geschehen in 2019

Radlader-Brand auf dem Gelände der Firma Egger. Foto: Archiv/rei

Bevern. 92 Einsätze erledigten die Feuerwehren der Samtgemeinde Bevern im vergangenen Jahr. Davon stehen Hilfeleistungen an erster Stelle, doch auch zu 16 Bränden mussten die Männer und Frauen ausrücken. Seit Anfang Januar 2020 ist Gemeindebrandmeister Dirk Siefarth an jedem Wochenende unterwegs, um in den Jahreshauptversammlungen der neun Ortsfeuerwehren seinen Bericht vorzutragen. Doch darin kommen nicht allein die nüchternen Zahlen vor, sondern auch die Anerkennung des Einsatzwillens und Engagements der Kameraden und Kameradinnen. Und auch der Dank an Politik und Verwaltung für eine vertrauensvolle und konfliktfreie Zusammenarbeit.

92 Einsätze bedeuten für die Wehren der Samtgemeinde eine Steigerung um 48 Prozent gegenüber dem Vorjahr 2018 (62 Alarmierungen). Wichtig der Hinweis: Alle neun Ortsfeuerwehren waren gefordert! Zu den Bränden gehörte der Radlader auf dem Egger-Gelände, der „Baumbrfand“ beim Dölmer Osterfeuer oder der Pkw-Brand nach einem Unfall beim Kloster Amelungsborn. Aber auch mehrere Bankett-Brände durch weggeworfene Zigarettenkippen. Außerdem tauchen Hochwasser- und Schlamm-Einsätze in der Aufzählung auf. Insgesamt stehen 72 Hilfeleistungen inklusive Löschhilfe in der Statistik, 2018 waren es „nur“ 44. (rei)

