Dienstag, 16. Juli 2019

Berliner Philharmoniker im Roxy: Sechs Kino-Konzert-Karten für TAH-Leser

Die Berliner Philharmoniker mit ihrem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko. Foto: Monika Rittershaus

Holzminden/Berlin. Das feierliche Saisoneröffnungskonzert der Berliner Philharmoniker ist zugleich das Antrittskonzert ihres neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko. Es ist am Freitag, 23. August, ab 18.30 Uhr in mehr als 150 deutschen und internationalen Kinos live zu erleben. Auch das Roxy-Kino in Holzminden überträgt das Konzertereignis live im großen Saal. Dafür sind Tickets ab sofort an der Kinokasse erhältlich. Der TAH verlost für dieses ganz besondere Kino-Konzert-Erlebnis dreimal zwei Karten unter seinen Lesern. Auf dem Programm steht Ludwig van Beethovens Symphonie Nr. 9 mit ihrem berühmten Schlusschor über Schillers Ode „An die Freude“.

Wer je zwei der sechs Freikarten für das konzertante Kino-Erlebnis gewinnen will, schickt unter dem Stichwort „Berliner Philharmoniker im Roxy“ eine E-Mail an redaktion@tah.de oder eine Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Bitte den kompletten Namen und Wohnort sowie Telefonnummer angeben! Einsendeschluss ist der 26. Juli. Die Gewinner werden vom TAH benachrichtigt. Viel Glück! (spe)

