Dienstag, 18. August 2020

Bernd Henkemeier verlässt Holzminden

Geschäftsführer des Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden scheidet Ende des Jahres aus. Foto: Krankenhaus Holzminden

Holzminden. Die Nachricht kommt am Dienstag um 11.18 Uhr per Mail aus Frankfurt: Bernd Henkemeier, der Geschäftsführer des Agaplesion Evanglisches Krankenhaus Holzminden, wird seine Tätigkeit in Holzminden zum Jahresende aus persönlichen Gründen beenden.

„Die Entscheidung ist mir sehr schwergefallen, da ich mich zu 100 Prozent mit Agaplesion identifiziere und mir das Haus in Holzminden und alle Mitarbeitenden sehr am Herzen liegen. Aus privaten Gründen zieht es mich aber zurück in meine Heimatstadt Bielefeld“, so Henkemeier.

Jörg Marx, Vorstand Agaplesion gAG zu Henkemeiers Ausscheiden: „Wir bedauern diesen Schritt, da Bernd Henkemeier dem Evangelischen Krankenhaus Holzminden trotz seiner nur kurzen Amtszeit viele positive Impulse gegeben hat. Wir wünschen ihm für seine berufliche und private Zukunft alles Gute und Gottes Segen.“

Der Jurist Bernd Henkemeier hat viele Jahre für das Klinikum Bielefeld gearbeitet, bevor er am 1. August 2019 seinen Posten als Geschäftsführer im Agaplesion Evangelisches Krankenhaus Holzminden angetreten hat.

Wer die Geschäftsführung im EVK-Holzminden übernehmen wird, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Es wird eine lückenlose Neubesetzung angestrebt, um an die positive Entwicklung des Holzmindener Krankenhauses nahtlos anzuknüpfen, heißt es in der Pressemitteilung von Agaplesion.