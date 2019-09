Montag, 02. September 2019

Berufliches Gymnasium Holzminden feiert 50-jähriges Bestehen

Hans-Dieter Krawelitzki, Heribert Döring, Karl-Heinz Buchholz und Andreas Hölzchen. Foto: bk

Holzminden. „Wir schaffen Chancen durch Bildung“, so lautet das Motto der Georg-von-Langen-Schule – Berufsbildende Schulen Holzminden. Die Einrichtung ist ein anerkanntes Kompetenzzentrum der beruflichen Bildung und bietet über 50 Ausbildungsberufe und vollzeitschulische Bildungsgänge in verschiedenen Berufsfeldern an, in denen Schüler Qualifikationen für ihren beruflichen Werdegang erwerben können. Am Beruflichen Gymnasium (BG) werden die Fachrichtungen Gesundheit und Soziales (Schwerpunkt: Ökotrophologie), Wirtschaft und Technik (Schwerpunkt: Metalltechnik/Maschinenbau) angeboten. In den letzten Tagen hatte man hier allen Grund zur Freude. Ein Jubiläum stand an – 50 Jahre Berufliches Gymnasium. Das wurde natürlich gebührend gefeiert. (bk)

