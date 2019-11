Samstag, 23. November 2019

Berufsorientierung an der Oberschule Delligsen

Mutter Gloria (vorne links) stattet ihrer Tochter Laila Belinda Lambrechts (vorne rechts) und Standpartnerin Joelle Lee Koziol einen Besuch ab und lässt sich von den Schülerinnen über ihre Praktika informieren. Foto: cer

Delligsen. Bei der Vielfalt an Möglichkeiten, die sich nach dem Schulabschluss bieten, ist es für viele Jugendliche nicht einfach zu entscheiden, wie es für sie weitergehen soll. Ein Praktikum ist eine große Hilfe, um die individuellen Interessen und Fähigkeiten herauszufinden und kann der Wegbereiter für die berufliche Laufbahn sein. 43 Neuntklässler der Oberschule Delligsen hatten nun die Möglichkeit für drei Wochen in einen Betrieb ihrer Wahl hinein zu schnuppern und erste praktische Einblicke in die Arbeitswelt zu bekommen.

Das Spektrum an Praktikumsbereichen sei auch in diesem Jahr wieder besonders breit gewesen, berichtete Schulleiter Thorsten Steuer bei seiner Ansprache zur Eröffnung der Praktikumsausstellung in der Schule. Ob Handwerk, Industrie oder soziale Berufe – bei der Ausstellung war alles dabei. (cer)

