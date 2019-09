Mittwoch, 11. September 2019

Berufsorientierungstag an der Oberschule Delligsen

Am Stand der Firma WFT können die Schüler selbst an Werkstücken pfeilen und diese auch behalten. Foto: es

Delligsen. Das Forum der Delligser Oberschule ist gefüllt mit verschiedenen Ständen, Informationstafeln und sogar ein Pkw steht in der Eingangshalle der Schule. Verschiedene Firmen haben den Weg in die Oberschule gefunden, um den Schülern einen Einblick in die verschiedenen Berufsfelder zu geben. Der Austausch mit Vertretern regionaler Firmen soll die Jugendlichen über das spätere Berufsleben informieren und es ermöglichen, erste Kontakte herzustellen. (es)

