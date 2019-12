Sonntag, 01. Dezember 2019

Besondere Angebote unter der großen Kerze in Polle

Sehr gut besucht war der Aschenputtel-Adventsmarkt in Polle. Foto: bor

Polle. Weithin leuchtet der große, mit roten Planen eingedeckte Bergfried der Poller Burg ins Wesertal. Die riesige Kerze ist seit Jahren Wahrzeichen des zweitägigen Aschenputtel-Adventsmarktes. Während den Besuchern im Amtshof bereits der Geruch von kulinarischen Spezialitäten in die Nase stieg, war es eine Etage höher der Rauch der Lagerfeuer, an denen Glühwein oder Stockbrot die Atmosphäre für die Marktbuden bildete. Eine große Hüpfburg in Form einer Schneekugel war in diesem Jahr ein Highlight für die Kinder. (bor)

