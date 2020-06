Sonntag, 28. Juni 2020

Besonders: Oberschule Bodenwerder verabschiedet die Jahrgänge 9 und 10

Die Schüler ließen Ballons mit ihren Wünschen und Hoffnungen für die Zukunft in den Himmel steigen. Foto: Hartmut Bartsch

Bodenwerder. Die Oberschule Bodenwerder hat 41 Schüler der Abschlussjahrgänge 9 und 10 verabschiedet – etwas anders als üblich. „Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.“ Mit diesen Worten begann Corinna Heinze, Schulleiterin der Oberschule Bodenwerder, ihre Rede zur Abschlussfeier und Zeugnisübergabe der neunten und zehnten Jahrgänge unter besonderen Corona-Regeln. Heinze fasste die bizarren letzten Monate für die Schüler der Abschlussklassen an der Oberschule Bodenwerder zusammen und traf wohl den Nagel auf den Kopf: „Ein besonderes Jahr, euer Jahr, geht in die Geschichte ein. Euer letztes Jahr an der Schule werdet ihr nie vergessen, wir auch nicht.“ Dieser Jahrgang sei etwas Besonderes: 73 Prozent schafften den Erweiterten Realschulabschluss.

