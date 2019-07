Montag, 08. Juli 2019

Besser als die Vorfreude

Oberstleutnant Flach mit Soldaten seines Stabs. Foto: fhm

Holzminden. Direkt nach dem Kommandowechsel ging es für den neuen Kommandeur des Panzerpionierbataillons 1 in Holzminden mit seinen Soldaten in eine große Gefechtsübung. „Allied Spirit“ nannte sich die multinationale Gefechtsübung auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels (Oberpfalz), an dem über 5.000 Soldaten aus neun Nationen teilnahmen. Oberstleutnant Gunter Flach führte bei dieser neuntägigen Übung als Brigadepionierführer rund 500 Pioniere aus Deutschland, den USA und Israel. „Ich bin direkt wieder in meinem Kerngeschäft angekommen“, stellte der neue Bataillonskommandeur fest. Nach Verwendungen im Bundesministerium der Verteidigung als Referent für die Personalstärke der Bundeswehr und die Trendwende Personal sowie als Stabsoffizier im Personalmanagement beim Kommando Heer in Strausberg übernahm Oberstleutnant Flach im März die Führung des Panzerpionierbataillons 1. „Ich bin mit viel Vorfreude gekommen, aber das was ich in den ersten drei Monaten hier erlebt und wahrgenommen habe, übertrifft meine Vorfreude“, so der Oberstleutnant. (fhm)

