Dienstag, 03. April 2018

Bestätigt: Vollsperrung am Ith ab 9. April

Die Streckensperrung soll bis September dauern.

Kreis Holzminden. Nachdem der TAH heute vormittag bereits über die mögliche Streckensperrung über den Ith berichtete, wurde der Termin für die Vollsperrung der B 240 nun bestätigt: Ab Montag, 9. April, wird die Bundesstraße für den Verkehr zwischen Scharfoldendorf und Capellenhagen für mehrere Monate voll gesperrt. Die Arbeiten für den zweiten Bauabschnitt zwischen Scharfoldendorf und Ca-pellenhagen beginnen. Die hangseitige Fahrbahn weist tiefgründige Schäden auf, weshalb der Verkehr nicht an der Baustelle vorbei geführt werden kann.

In dem Bereich zwischen dem Abzweig der Kreisstraße 22 bis zum Abzweig der Landesstraße 463 wird die Bundesstraße vollgesperrt. Anliegerverkehre sind aus Richtung Capellenhagen kommend zugelassen.

Die Schwerlastverkehre werden über die Bundesstraßen 240 und 64 auf die Bundesstraße 3 in Richtung Hannover umgeleitet. Die Umleitung für den PKW-Verkehr wird von Scharfoldendorf aus über die Landesstraße 484 zur Bundesstraße 3 geführt und von Eime bzw. Alfeld kommend entsprechend umgekehrt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis September 2018 andauern. Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr - Ge-schäftsbereich Hameln - bittet alle Verkehrsteilnehmer und Anwohner um Ver-ständnis. (nig)

