Dienstag, 17. März 2020

Bestattungen in Zeiten von Corona in Holzminden

Blick in die Friedhofskapelle in Altendorf.

Holzminden. Nachdem von Seiten des Landes Niedersachsen per Erlass Zusammenkünfte in Kirchen untersagt sind, können auch Trauerfeiern in allen Friedhofskapellen derzeit nicht stattfinden. Die in der Stadt Holzminden verantwortlichen Kirchengemeinden Luther (Friedhof Allersheimer Straße) und St. Pauli (Friedhof Altendorf) geben dazu folgende Stellungname ab: „Trotz des Versammlungsverbotes ist es uns ein Bedürfnis, unsere Verstorbenen würdig beizusetzen und Angehörige seelsorgerlich zu begleiten. In Holzminden haben wir daher folgendes Vorgehen verabredet: Der Sarg beziehungsweise die Urne werden vor Regen geschützt im hinteren Teil der jeweiligen Friedhofskapelle platziert. Die engsten Angehörigen können vor der Kapelle stehen und gemeinsam mit den Sargträgern beziehungsweise dem Urnenträger zum Grab gehen. Pastorinnen und Pastoren begleiten die Beisetzung mit Gebet und Segen. Sofern gewünscht wird zu Beginn und am Ende die Orgel gespielt.“ Öffentliche Trauerfeiern können bei Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt oder beispielsweise zum ersten Jahrestag des Todes der nachgeholt werden.