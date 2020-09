Dienstag, 15. September 2020

Besuchermagnet Mammutpark Stadtoldendorf

Das Gelände des Mammutparks ist in drei Schwierigkeitsgrade eingeteilt. Foto. bk

Stadtoldendorf. Der Mammutpark in Stadtoldendorf zieht schon seit vielen Jahren zahlreiche Menschen von nah und fern an und ist aus der Region nicht mehr wegzudenken. Vor 15 Jahren hat alles angefangen. Die Parkbetreiber, Jeroen und Lindas Janzen, waren schon lange Fans von Geländewagen und Offroadparks. Sie entschlossen sich, einen eigenen Park aufzumachen. Lange Zeit suchten sie nach einem geeigneten Gelände hierfür. Im Jahr 2005 sollten sie dann in Stadtoldendorf fündig werden. Die Janzens zogen 2006 in das alte Kasernengebäude. Mittlerweile lebt das Ehepaar samt Kindern auf dem Gelände des Mammutparks. Sie bekamen von Anfang an große Unterstützung seitens der Stadt Stadtoldendorf, worüber sie bis heute dankbar sind.

Alles was auf dem Offroadpark zu sehen ist, haben sie sich selbst aufgebaut. Auch ein Restaurant ist inzwischen fester Bestandteil auf dem Gelände. Besucher aus einem Umkreis von 500 Kilometern sind keine Seltenheit. Viele der Gäste kommen zum Teil aus den Niederlanden und Belgien. Die meisten von ihnen bringen ihre eigenen Geländewagen mit. Zudem gibt es sogenannte „Offroad-Clubs“. Das heißt, jede Marke hat seine Fahrer und man schließt sich einem „Team“ an. Zum Beispiel Dacia oder Landrover. (bk)

