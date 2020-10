Dienstag, 27. Oktober 2020

Besuchsverbot in Krankenhäusern im Kreis Höxter

Besuchsverbot im St. Ansgar-Krankenhaus in Höxter. Foto: tah

Kreis Höxter. Die stark steigenden Corona-Infektionszahlen im Kreis Höxter haben erneut Auswirkungen auf das Klinikum Weser-Egge: Die KHWE erlässt für ihre vier Krankenhäuser in Bad Driburg, Brakel, Höxter und Steinheim ab sofort ein generelles Besuchsverbot. In den fünf KHWE-Seniorenhäusern sollen die Besuche auf ein Mindestmaß reduziert werden. Ausnahmeregelungen gelten für Angehörige sterbender Patienten und von Schwangeren. In den Kreißsaal darf eine gesunde Begleitperson mitgenommen werden. Über andere Not- und Härtefälle wird im Einzelfall entschieden.

Mehr lesen Sie im TAH vom 28.10.2020.