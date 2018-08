Dienstag, 14. August 2018

Betrüger sollen im Raum Hannover Führerscheinprüfungen für andere abgelegt haben

In rund 30 Fällen soll ein Stellvertreter die Führerscheinprüfung abgelegt haben (dpa/AFP/Archiv / dpa)

Im Raum Hannover haben Betrüger gegen Bezahlung offenbar in falschem Namen theoretische Führerscheinprüfungen abgelegt. Der mutmaßliche 26-jährige Drahtzieher sei am Freitag festgenommen worden und sitze in Untersuchungshaft, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in der niedersächsischen Landeshauptstadt am Dienstag mit. Nach derzeitigem Stand gehe es um etwa 30 Fälle.

Der 26-Jährige betätigte sich demnach einerseits selbst als "Stellvertreter", andererseits soll er an Kunden auch andere Betrüger mit einer gewissen Ähnlichkeit vermittelt und diese zu Prüfungen geschickt haben. Die "Stellvertreter" legten dabei die Ausweise der zahlenden "Kunden" vor. Genutzt wurde das Angebot laut Behörden von Menschen mit unzureichenden Deutschkenntnissen.

Auf die Spur des Manns kamen diese nach eigenen Angaben durch "umfangreiche Ermittlungen", nähere Angaben machten sie nicht. Bei vier Wohnungsdurchsuchungen in der Gemeinde Lehrte bei Hannover seien Handys, Dokumente und Bargeld als Beweismittel beschlagnahmt worden. Der 26-Jährige muss sich wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Fälschens beweiserheblicher Daten verantworten. Hannover (AFP) / © 2018 AFP