Mittwoch, 22. August 2018

Betrunken mit dem Auto zur Tankstelle

Hameln. Am frühen Mittwochmorgen kam es in der Falkestraße in Hameln zu einem Verkehrsunfall, bei dem außer dem unfallverursachenden Pkw noch zwei weitere Fahrzeuge beschädigt wurden.

Gegen 4.05 Uhr rief ein 29-jähriger Mann aus Löhne die Hamelner Polizei, nachdem er im Vorbeifahren mit seinem Pkw, einem BMW mit ausländischem Kennzeichen, gegen zwei parkende Pkw, einen Audi A 6 und einen VW Lupo, gefahren war. Als die Polizeibeamten am Ereignisort eintrafen um den Unfall aufzunehmen, schlug ihnen eine Welle von Alkoholgeruch entgegen. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte die absolute Fahruntüchtigkeit des 29-jährigen Fahrzeugführers. Auch der Halter des BMW, ein 22-jähriger Mann aus Hameln, der auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, und die Alkoholfahrt des Löhners geduldet hatte, sowie ein 28-jähriger Mitfahrer, welcher ebenfalls in Hameln wohnt, standen erheblich unter Alkoholeinfluss. Der 29-jährige Fahrzeugführer wurde durch Polizeibeamte der Wache in Hameln zugeführt, wo ihm durch einen Arzt gleich mehrere Blutproben entnommen wurden, da der Verdacht bestand, dass er neben Alkohol auch Betäubungsmittel vor Fahrtantritt konsumiert hatte. Der Führerschein des Mannes aus Löhne wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Ihm winkt nun ein saftiges Bußgeld, Punkte in Flensburg und der Entzug der Fahrerlaubnis. Gegen den 22-jährigen Halter des BMW wurde ebenfalls ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, da er wusste, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand, die Trunkenheitsfahrt jedoch duldete.

Nach Beendigung aller Maßnahmen wurde der 29-jährige nach Hause entlassen. Zuvor hatte er angegeben, dass die drei Männer zusammen getrunken hätten, bis das Bier ausgegangen sei. Dann habe man gemeinsam beschlossen, mit dem Pkw zur Tankstelle an der Deisterstraße zu fahren, um Nachschub zu holen. Die Fahrt endete jedoch bereits keine 500 Meter, nachdem sie begonnen hatte.