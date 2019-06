Sonntag, 02. Juni 2019

Betrunkene Radfahrer

Die Polizei kontrollierte im Kreis Höxter. Foto: tah/Symbolbild

Kreis Höxter. Am Sonnabend, 1. Juni, gegen 21 Uhr wurde ein 50-jähriger Radfahrer in Brakel von der Polizei angehalten und kontrolliert. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest verlief positiv, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet wurde. Diese wurde auf der Polizeiwache Höxter entnommen, ein Strafverfahren eingeleitet. Zwei Stunden später wurde eine 43-jährige Radfahrerin im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Bad Driburg angehalten und überprüft. Sie war den Polizeibeamten aufgrund des Fahrens ohne Licht aufgefallen. Bei der Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass sie deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Gegen die Entnahme einer angeordneten Blutprobe leistete sie Widerstand. Diese wurde ihr auf der Polizeiwache Bad Driburg entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.