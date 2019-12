Mittwoch, 18. Dezember 2019

Bevern: Anlieger machen ihrem Ärger Luft

Der erste Bauabschnitt der Erich-Sander-Straße ist „vollgelaufen“. Im nächsten Jahr wird mit dem zweiten Abschnitt begonnen. Foto: rei

Bevern. Das ist ja mal klasse gelaufen: In der Einwohnerfragestunde der letzten Gemeinderatssitzung beschweren sich mehrere Anlieger aus dem Neubaugebiet Tannengrundweg Ost in Bevern, dass sie schon seit Jahren ohne Straßenbeleuchtung und mit richtig tiefen Schlaglöchern im Verlauf der Baustraße leben müssen. Sie wollen wissen, wann sich an diesem Zustand endlich etwas ändert und fordern von Rat und Verwaltung, mit etwas mehr Nachdruck auf die zuständige baureif Beratungs- und Erschließungs GmbH einzuwirken. Nicht einmal eine Stunde später kann Thomas Junker, ganz frisch im Amt des Beveraner Gemeindedirektors, verkünden: Er habe gerade die Zusage von der baureif erhalten, dass noch vor Weihnachten zumindest die Schlaglöcher zugeschüttet werden und auch möglichst bald einige wenige Straßenlaternen angehen. (rei)

