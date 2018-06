Dienstag, 12. Juni 2018

Bevern bereitet Gewerbeflächen für Egger vor

Das Egger-Werk in Bevern wird voraussichtlich in den nächsten Jahren erweitert.

Bevern. Anfang 2018 tauchten erste „Gerüchte“ auf, nach denen die Firma Egger ihren Standort Marienmünster aufgeben und mit dem Standort Bevern zusammenlegen will. Damals wies das Unternehmen diese Nachricht noch zurück – es seien bislang keine entsprechenden Entscheidungen gefällt worden. Flecken und Samtgemeinde Bevern bereiteten derweil aber die für eine bauliche Erweiterung erforderlichen Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplan vor. Die Begründung dafür lautet offiziell „Standort-Sicherung“. Am Dienstag, 19. Juni, findet eine öffentliche Bürgerversammlung statt, in der es um die Planänderungen geht. Auch Vertreter des Unternehmens werden dann Fragen der Beveraner beantworten. (rei)

