Freitag, 17. Juli 2020

Bevern: Classic Brass ausverkauft

Das Ensemble Classic Brass spielt am Sonntag in Bevern.

Bevern. Das Konzert mit dem Bläserquintett Classic Brass am Sonntag, 19. Juli, im Schlossinnenhof in Bevern ist restlos ausverkauft. Wegen der Corona-Pandemie musste die Platzzahl auf 150 begrenzt werden. Es gibt keine Karten mehr an der Abendkasse.