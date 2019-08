Freitag, 30. August 2019

Bevern: Die Dachsanierung am Rathaus beginnt

Das Gerüst steht bereits, die Dacharbeiten können beginnen. Foto: ue

Bevern. Gerade rechtzeitig zum Einzug des neuen Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker am 1. November bekommt das Beveraner Rathaus ein neues Dach. Das Gerüst steht bereits, in Kürze werden die Sanierungsarbeiten beginnen. 160.000 Euro stehen im Haushalt 2019 der Samtgemeinde Bevern. Eine ordentliche Summe, aber dafür soll auch eine ganze Menge bewerkstelligt werden. Geplant ist mit diesem Geld nicht nur die Dachsanierung, sondern auch der Anbau eines Fahrstuhls an der Rathaus-Rückseite und die Dämmung der Nischen hinter den Heizkörpern, die zu viel Energie „fressen“. (rei)

