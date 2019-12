Mittwoch, 25. Dezember 2019

Bevern: Die Rewe-Pläne werden konkreter

Diese drei Häuser in der Forster Straße müssen dem neuen Rewe-Markt weichen. Foto: rei

Bevern. Was ist eigentlich mit dem Rewe-Markt in Bevern, tut sich da bald mal etwas? Seitdem der Rat im Juli 2017 den Grundsatzbeschluss für einen neuen Supermarkt und gegen ein Seniorenheim auf dem Areal neben der evangelischen Kirche gefasst hat, blieb es ruhig um dieses Thema. Jetzt aber steht die Jahreswende bevor – und der Pachtvertrag für den „alten“ Rewe in der Schloss-Scheune läuft nach bisherigem Kenntnisstand Ende 2020 aus. Müsste da nicht langsam mal mit dem Bauen angefangen werden? Der TAH hat nachgefragt. Und Antworten erhalten – sowohl vom Investor, der Part AG, als auch von der Gemeindeverwaltung Bevern.

Die Part AG aus Bad Gandersheim baut den neuen Supermarkt in Bevern, Rewe ist der Pächter – und die Familie Altergott wird den Markt betreiben, so wie den bisherigen Markt und den in Holzminden. Auch optisch wird sich der neue große Rewe-Markt in Bevern dem in Holzminden angleichen. Von den ersten Plänen, die 2017 bekannt wurden, bis heute hat sich aber doch einiges verändert. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 24. Dezember 2019