Dienstag, 28. Januar 2020

Bevern: Gutes Team mit großen Aufgaben

Bürgermeister Ernst Warnecke (links) und Gemeindedirektor Thomas Junker. Foto: rei

Bevern. Thomas Junker ist angekommen im Beveraner Rathaus – als neuer Samtgemeindebürgermeister und als Gemeindedirektor. Neues helles Mobiliar hat er sich gebraucht gekauft, seine Thermoskanne voll Tee hat ihren Platz gefunden. Seit ein paar Tagen blickt er auf farbenfrohe Kunst – auf Bilder von Karl Repfennig, dem Künstler mit dem Atelier im Schloss. Als Dauerleihgabe hat er sich einige ausgesucht, die in den nächsten Tagen an die Wände gehängt werden. Bei den großen Aufgaben, vor denen Flecken und Samtgemeinde Bevern stehen, ist es sicherlich richtig, etwas Farbe in den Alltag zu bringen.

Zusammen mit Bürgermeister Ernst Warnecke bildet der neue Gemeindedirektor bereits ein gutes Team. Das wird im gemeinsamen Gespräch mit dem TAH deutlich. Nach KiTa und Neubaugebiet reden sie auch über das Förderprogramm „Dorfregion Bevern“. Vier Maßnahmen wurden in der aktuellen Förderperiode beantragt, Bewilligungsbescheide liegen noch nicht vor. (rei)

