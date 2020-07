Freitag, 03. Juli 2020

Bevern hält am Ausbau mit Beiträgen fest

Helmut Giese mit seinem Transparent vor dem Beveraner Rathaus im Gespräch mit Gemeindedirektor Junker (links). Foto: rei

Bevern. Trotz monatelangem Corona-Stillstand sind Rat und Verwaltung des Fleckens Bevern bemüht, die beschlossenen (Bau-)Maßnahmen in diesem Jahr noch auf den Weg zu bringen. Dazu gehört auch die Planung des Straßenausbaus der Sollingbreite. 50.000 Euro stehen dafür im Haushaltsplan 2020, über eine Million Euro sollen dann laut Investitionsprogramm im nächsten Jahr verbaut werden. Und wenn die Straße fertig ist, werden die Anlieger zur Kasse gebeten. Die Gemeinde Bevern kassiert nach wie vor Straßenausbaubeiträge, um größere Sanierungsmaßnahmen – wie zuletzt in der Königsberger Straße – finanziell stemmen zu können. Das schmeckt bekanntlich nicht jedem. Neu ist nur die Art des Protestes: Helmut „Ronny“ Giese aus der Sollingbreite hielt am Mittwoch von 13 bis 14 Uhr seine erste, auch im TAH angekündigte, „Mahnwache“ vor dem Rathaus. (rei)

