Donnerstag, 22. Oktober 2020

Bevern: Im Garten der Familie Satzke werden 20 Umweltgifte nachgewiesen

Jannes (13) ist der Enkel von Regina und Franz Satzke. Nach einer aktuellen Studie ist deren Garten allerdings nicht mehr uneingeschränkt „enkeltauglich“. Foto: rei

Bevern. Das Ergebnis hat sie nicht wirklich überrascht. Regina und Franz Satzke sind aber dennoch besorgt angesichts des Ergebnisses einer Luft-Messung in ihrem Garten. Satzkes waren damit Teil einer bundesweiten Studie mit dem Titel „Pestizid-Belastung der Luft“, die das Bündnis für enkeltaugliche Landwirtschaft zusammen mit dem Verein Umweltinstitut München in 2019 durchführte. Nachgewiesen wurden in Bevern 20 von bundesweit insgesamt 138 in der Luft gemessenen Umweltgiften. Am bekanntesten vermutlich das Breitbandherbizid Glyphosat – weltweit heftig umstritten und in Europa noch bis Ende 2022 zugelassen. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 23. Oktober 2020