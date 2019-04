Donnerstag, 04. April 2019

Bevern: Junge Fußballer bestohlen

Die Polizei bittet um die Mithilfe der TAH-Leser.

Bevern. Während des A-Jugendspieles des MTV Bevern gegen die JSG Bodenwerder kam es am Mittwochabend wurden insgesamt 470 Euro Bargeld, eine Armbanduhr der Marke Fossil und einer Spotify-Karte gestohlen. Nach Angaben der Polizei gelangten der oder die Täter ungehindert in die unverschlossenen, und während des Spieles unbeaufsichtigten Umkleideräume und entwendeten die Gegenstände aus den abgelegten Kleidungsstücken der jugendlichen Spieler. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 in Verbindung zu setzen.