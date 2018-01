Montag, 22. Januar 2018

Bevern: Kooperationsvereinbarung unterzeichnet

Boris Schreiber, Ira Pahlow, Angela Schürzeberg, Karin Peetz-Borghorst, Doris Brühöfner, Britta Dormeyer und Stefan Bonefeld (von links) nach der Vertragsunterzeichnung.

Bevern. „Sozialpädagogische Unterstützung im Rahmen schulischer Inklusion", so lautet das Pilotprojekt an der Schloss-Schule Bevern, für das jetzt eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet wurde. Die Schloss-Schule Bevern ist nach der Grundschule Nordsolling in Deensen, der Grundschule Sollingtor in Boffzen und der Grundschule Hehlen die vierte Grundschule, die mit dem Konzept arbeitet.

Das Projekt finanziert eine sozialpädagogische Fachkraft, die mit 18 Wochenstunden an der Grundschule eingesetzt ist. Ziel ist es, das System Schule zu stärken und präventiv zu arbeiten. Diese Prävention zielt auf die Schüler ab, die Schwierigkeiten im Umgang mit Anderen haben, mit großen Sorgen zur Schule kommen oder in ihren sozialen Fähigkeiten Unterstützung benötigen. Die sozialpädagogische Fachkraft stärkt, unterstützt und gibt den Schülern die Gelegenheit, ihre Sorgen zu besprechen, bevor sich unangemessene Verhaltensweisen verfestigen. „Jemand ist für die aktuellen Sorgen der Kinder da. In der Grundschule müssen viele Dinge noch sofort geregelt werden. Das können wir Lehrkräfte neben den anderen Aufgaben nicht immer leisten", fasst die Schulleiterin Doris Brühöfner die Arbeit von Annette Schumacher, der sozialpädagogischen Fachkraft an ihrer Schule, zusammen.

Lesen Sie mehr im TAH vom 23.01.18