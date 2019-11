Donnerstag, 28. November 2019

Bevern: Kultur im Schloss 2020 bietet neue Formate und große Themen

Zum Verschenken – nicht nur zu Weihnachten – ist die Kulturbox prima geeignet. Foto: Landkreis Holzminden

Bevern. 2020 wird ein aufregendes Jahr für alle Kulturbegeisterten: Das Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern bündelt seine Kräfte und sorgt für Außergewöhnliches. Mit regional wie auch überregional herausragenden Ausstellungen, Konzerten und Inszenierungen dürfte das Schloss im nächsten Jahr einen bleibenden Eindruck hinterlassen und sich als Mittelpunkt kulturellen Geschehens weiter etablieren.

Und all diese spannenden Kulturperlen gibt es geschenkfähig verpackt in der praktischen wie edlen „Kulturbox“: mit hochwertigem Schloss-Bevern-Sekt und zwei Eintrittskarten nach Wahl. Oder im „Kulturabo querbeet“, bei dem quer durch die Sparten vier Veranstaltungen besucht werden können. Alternativ hübsch getrennt nach Genre im Kammermusik- oder Abo „Gitarre Folk et cetera“-Abonnement. Klar macht „Kultur im Schloss 2020“: Es ist alles andere als verstaubt – ein hipper Ort, an und in dem es viel zu entdecken gibt: das Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern.

