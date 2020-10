Freitag, 16. Oktober 2020

Bevern: „Nächtliches Schloss-Erleben 2.0“

Spektakuläre Illuminationen und Konzertmitschnitte sorgten für Begeisterung bei den geladenen Gästen. Foto: jbo

Bevern. Lange Zeit war es still, oder besser dunkel im nächtlichen Schloss Bevern. Bis 2013 gab es regelmäßige Veranstaltungen unter dem Motto „Nächtliches Schloss-Erleben“, die den imposanten Weserrenaissance-Bau in einem ganz anderen, besonderen Licht erscheinen liessen. Dann jedoch sorgten Brandschutzauflagen für das jähe Ende der populären Veranstaltungsreihe. Sechs lange Jahre verschwand das Projekt in der Schublade.

Jetzt erlebte die Veranstaltung dank neuester LED-Technik eine Neuauflage. Die Preview-Show vor geladenen Gästen verlief vielversprechend. (jbo)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 17.10.2020