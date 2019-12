Mittwoch, 18. Dezember 2019

Bevern plant Millionen-Investitionen

Antje Teßmer (Zweite von links) und Manuela Krupp-Tessmer übergeben einen Umschlag für ein geplantes Bürgerbegehren an Bürgermeister Warnecke (links) und Gemeindedirektor Junker. Foto: rei

Bevern. Der Haushalt 2020 des Fleckens Bevern ist in vielerlei Hinsicht ein besonderer. Auch für Kämmerer Stefan Bonefeld, der schon viel „Auf und Ab“ in den Gemeindekassen erlebt hat. Jedes Jahr hat er den Rat zur Sparsamkeit ermahnt, hat vor zu hohen Schulden gewarnt. Doch diesmal gibt er „grünes Licht“ für Investitionen in Millionen-Höhe und damit für eine immense Kreditaufnahme. Dass diese Investitionen unaufschiebbar und alternativlos sind, erkennt auch der Rat und verabschiedet Haushalt sowie Investitionsprogramm am Montagabend in Reileifzen einstimmig.

Zwei Maßnahmen benötigen allein über 1,7 Millionen Euro im nächsten Jahr: Der Ausbau der Sollingbreite (900.000 Euro plus 140.000 Euro für Straßenbeleuchtung und -entwässerung) und der erste Abschnitt des Kindergarten-Neubaus in Bevern (700.000 Euro). (rei)

