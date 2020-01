Donnerstag, 30. Januar 2020

Bevern. Umweltschützer vernetzen sich

Mitglieder des NABU, BUND, Cradle-to-Cradle, Fridays for future, Veganes Weserbergland sowie engagierte Vertreter einiger Schulen und Einzelpersonen trafen sich bei Regina Satzke in der Kaffeestube am Beverbach. Foto: Satzke

Bevern. Auf Initiative von Regina Satzke bildete sich im September 2019 das „Bündnis für Klima und Umwelt Weserbergland“. Ziel dieses Bündnisses ist eine Vernetzung der bereits bestehenden Umwelt-, Klima- und Naturschutzvereine der Region Weserbergland. Dadurch soll ein Austausch erleichtert werden, der dabei hilft, Projekte und Aktionen zu koordinieren und somit die lokalen Anstrengungen effektiv zu gestalten.

Bisher sind folgende Organisationen in dem Bündnis vertreten: NABU, BUND, Fridays for Future, Cradle-to-Cradle, Veganes Weserbergland, Verkehrsinitiative Nachhaltige Mobilität sowie weitere Einzelpersonen, die in diesem Bereich tätig sind. Auch Vertreter der HAWK und einiger Schulen (Internat Solling, Paul-Gerhardt-Schule, BBS, Campe-Gymnasium) beteiligten sich an den bisherigen Treffen.

Das nächste Treffen findet am 12. Februar um 19 Uhr in den Räumen der Kaffeestube am Beverbach, Kaspul 3 in Bevern, statt. Thema dieses Treffens ist unter anderem die Vorbereitung einer vegetarischen Woche unter Einbeziehung der örtlichen Gastronomie. Weitere Gruppen oder interessierte Einzelpersonen sind herzlich willkommen.