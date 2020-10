Freitag, 09. Oktober 2020

Bevern: Unvergessliche Fingerstyle Guitar jetzt auf youtube

Ulli Boegershausen und Jens Kommnick sind mit ihrem Beveraner Konzert im Netz zu erleben. Foto: tah

Bevern. Seit langer Zeit einmal wieder in der Konzertreihe Gitarre, Folk etcetera stand die Folkgitarre, besser gesagt „Fingerstyle Guitar“, im Rampenlicht in der Schlosskapelle im Weserrenaissance Schloss Bevern. Nachdem der Abend beinahe als ein „Hinterzimmerkonzert“ stattfand, ist dem digitalen Publikum jetzt der Besuch auf youtube möglich. Zu erwarten ist nichts geringeres, als dass sich damit in der nächsten Zeit zehntausende Fans weltweit in Bevern einfinden, um zwei der profiliertesten Vertreter der akustischen Gitarre zu erleben.

Bedingt durch die Corona-Besuchsbeschränkungen und die geringe Platzanzahl war das Konzert sofort ausverkauft. Aber wie bei der Aufführung der „bremer shakespeare company“ im Sommer sorgte das Kulturzentrum Weserrenaissance Schloss Bevern dafür, dass das kostbare Konzert zumindest im Internet für das www-Publikum zugänglich ist, so dass sich dauerhaft nachempfinden lässt, welch exquisiter und stimmungsreicher Konzertort die Schlosskapelle ist.

