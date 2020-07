Montag, 13. Juli 2020

Bevern: VR-Bank sponsort Glasstelen für Glaslandschaft

Von links Rolf Haas (Prokurist VR-Bank), die Mitglieder der AG Glaslandschaft Wolfgang Peter, Dr. Weber und Dr. Leiber, sowie VR-Bank-Vorstandsvorsitzender Folkert Groeneveld. Foto: rei

Bevern. 29.000 Euro kosten die Glasstelen, die in Kürze an mehreren Stellen im Kreis Holzminden auf die Bedeutung der Glasmacherei in der Region verweisen sollen. Ein stattlicher Anteil von 9.000 Euro stammen von der VR-Bank in Südniedersachsen, beziehungsweise von der VR-Stiftung. Am Montagmorgen trafen sich die Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Glaslandschaft Solling-Vogler-Hils im Weserbergland mit Vertretern der Bank vor dem Weserrenaissance Schloss in Bevern, das als „Geschäftssitz“ der AG fungiert. Leider konnte noch keine der Stelen bewundert werden, da ihre aufwändige Produktion erst in wenigen Tagen beginnt. (rei)

