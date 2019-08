Donnerstag, 29. August 2019

Bevern: Wohnungbrand ist eine Übung

Die Atemschutzgeräteträger machen sich fertig.

Bevern. Um 17.51 Uhr schrillen in Bevern und Lobach die Sirenen. Und auch über die Funkalarmempfänger wird Alarm gegeben: "Feuer Wohnung Bevern, erstes Obergeschoss", heißt es. In der Holzmindener Straße soll es brennen. Eine wichtige Information: "Keine Personen mehr im Gebäude". In nur drei Minuten sind die ersten Einsatzkräfte vor Ort, registriert eine Passantin. "Großes Lob für die Feuerwehr" fügt sie hinzu. Sie kann, ebenso wie die Einsatzkräfte, schnell aufatmen. Am Donnerstagabend in Bevern ist es kein Ernstfall, es ist eine gut vorbereitete Alarmübung für die Feuerwehren aus Bevern und Lobach. Für die Zeit der Übung ist die Holzmindener Straße voll gesperrt. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Im Einsatz sind neben den beiden Ortsfeuerwehren auch die Johanniter und die Polizei. (bs)