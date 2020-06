Freitag, 26. Juni 2020

Bevern: Zuschüsse für die grünen Fenster

Treffen am „Goldenen Hirsch“ in Bevern. Foto: rei

Bevern. Der Ton ist freundschaftlich, das Lob eindeutig. Silke und Heinrich Möhlmann haben in den vergangenen Monaten im Rahmen der Dorfentwicklung den „Goldenen Hirsch“ in Bevern wieder um ein weiteres Stück saniert. Trotz Zeitdruck hat alles prima geklappt, war die Zusammenarbeit mit allen beteiligten Planern und „Geldgebern“ reibungslos. Etwa ein Drittel der Kosten für die 16 neuen Fenster im Obergeschoss des Gebäudes wurden aus Fördermitteln gewährt – bei rund 25.000 Euro Gesamtkosten eine ordentliche „Beigabe“. Und weil bei Möhlmanns alles so prima geklappt hat, fand hier vor ein paar Tagen auch ein kleines „Abschlusstreffen“ mit Vertretern der beteiligten Büros und Behörden statt. Geht es nach Samtgemeindebürgermeister und Gemeindedirektor Thomas Junker, soll der „Goldene Hirsch“ möglichst vielen weiteren Bürgern als Vorbild für eigene (Sanierungs-)Ideen dienen. (rei)

