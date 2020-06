Donnerstag, 11. Juni 2020

Beverns Freibad soll ab 20. Juni geöffnet werden

Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker (links) und Fördervereins-Vorsitzender Günter Weinfurtner hoffen, dass bis zum geplanten Öffnungstag alles fertig wird. Foto: rei

Bevern. Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker ging auf Nummer sicher: Wenn das Beveraner Freibad in dieser Saison doch noch geöffnet würde, ist auf jeden Fall mit einem höheren Zuschussbedarf zu rechnen – und unter diesem Vorzeichen wollte und konnte er nicht allein entscheiden. Es war schließlich der Samtgemeindeausschuss, der mehrheitlich „Ja“ zur Freibad-Öffnung sagte – und zwar möglichst ab 20. Juni. Eine Entscheidung, die den Politikern nicht leicht fiel und für die vor allem der Förderverein dankbar ist. Aber dessen Mitgliedern ist auch klar: Die Zeit wird knapp, jetzt heißt es „ran an Hacke und Harke!“ Am morgigen Sonnabend, 13. Juni, findet ab 9.30 Uhr ein Arbeitseinsatz statt, um die Anlagen rund um die Schwimmbecken herzurichten. Auch Nicht-Mitglieder sind als Helfer willkommen (sie sollten Werkzeug mitbringen).

Eine weitere Hürde ist das Gesundheitsamt. Dort muss das Hygienekonzept genehmigt werden. Für Bevern wurde – anhand der vorhandenen Flächen – ausgerechnet, dass sich 400 Besucher gleichzeitig im Badbereich aufhalten könnten. Natürlich nicht alle gleichzeitig im Wasser.

Allerdings ist den Verantwortlichen auch klar, dass trotz Einstellung eines zweiten Schwimmmeisters voraussichtlich keine Erweiterung der Öffnungszeiten erfolgen kann. Im Gegenteil. Vermutlich werden stets beide Schwimmmeister zur Aufsicht benötigt, da ja auch die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden muss. Darum wird es zu Beginn der Saison nun eine „Mittagspause“ geben. Montags bis freitags soll das Bad von 10 bis 12.30 Uhr und von 14 bis 19 Uhr geöffnet werden, sonnabends und sonntags von 12 bis 19 Uhr. (rei)