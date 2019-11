Freitag, 01. November 2019

Beverns neuer Samtgemeindebürgermeister sucht die Zusammenarbeit auf allen Ebenen

Thomas Junker hinter seinem „neuen“ Schreibtisch, der er gebraucht im Internet erstanden hat. Foto: rei

Bevern. „Anlässlich meines Amtsantritts als Samtgemeindebürgermeister lade ich zu einer kleinen Feierstunde am Freitag, 1. November, in der Zeit von 9 bis 11 Uhr ins Rathaus in Bevern herzlich ein.“ Thomas Junker liegt viel daran, gleich an seinem ersten Arbeitstag zu signalisieren, dass er auf Zusammenarbeit setzt und stets ein offenes Ohr für alle Belange der Bürger haben wird. Dass schon kurz nach 9 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses kaum noch ein Stuhl frei ist, zeigt wohl am besten, dass dieser Wunsch von den meisten Politikern und Vertretern von Schule, KiTa, Feuerwehr, Stadtwerken oder Vereinen voll und ganz erwidert wird. (rei)

