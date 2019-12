Freitag, 20. Dezember 2019

Beverns Rat sagt „Ja" zu KiTa-Erweiterungen

Blick über das Grundstück Schloss 9 auf das derzeitige KiTa-Gelände. Foto: rei

Bevern/Golmbach. 2020 soll es losgehen! Die ersten 700.000 Euro sind für die Erweiterung der Kindertagesstätte Bevern im Haushalt eingeplant. Und in der Ratssitzung Anfang dieser Woche in Reileifzen hat der Rat des Fleckens Bevern einstimmig den Grundsatzbeschluss für diese Erweiterung und vor allem die Kostenbeteiligung gefasst. Rund drei Millionen Euro wird der Flecken voraussichtlich von den auf insgesamt 4,47 Millionen geschätzten Kosten zahlen. Ebenfalls einmütig hat sich der Rat für die Kostenbeteiligung an der KiTa-Erweiterung in Golmbach ausgesprochen. Allerdings geht es hier auch „nur“ um 15.000 Euro. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 20. Dezember 2019