Donnerstag, 23. Juli 2020

Beverns Samtgemeindebürgermeister nimmt Unterschriften entgegen

Regina Satzke und Tanja Frischgesell übergaben Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker die ersten Unterschriftenlisten. Foto: bs

Bevern. Auch bei der Übergabe der (ersten) Unterschriften müssen Regina Satzke und Tanja Frischgesell Überzeugungsarbeit leisten: Samtgemeindebürgermeister Thomas Junker nimmt die Listen zwar gern entgegen – das ist nicht überall so – aber unterschreiben möchte er (noch) nicht. Dafür haben 89 Beveraner mit ihrer Unterschrift bereits bekundet, was in einem Volksbegehren Artenvielfalt münden soll: „Wir wollen die Vielfalt der Natur und ihrer Arten in Niedersachsen erhalten und besser schützen“, heißt es auf der Unterschriftenliste. Es geht um Gesetze, die dafür geändert werden sollen, um Nutzungsbeschränkungen für die Landwirte und Bestimmungen, wie diese ausgeglichen werden können. (bs)

