Dienstag, 30. Juli 2019

Beverns Statius hätte WLAN, würde aber frieren

Die Technik des Schloss-erleben soll in den nächsten Wochen abgebaut werden. Foto: rei

Bevern. 2019. Der sechste Sommer ohne die rot-blau-grünen Farbenspiele in Mustern der Zeit auf den Wänden des Weserrenaissance Schlosses Bevern. Der sechste Sommer ohne die spannenden Geschichten rund um den Bauherrn Statius von Münchhausen in Bild und Ton. War nicht Anfang des Jahres die Rede davon, dass sich das „Nächtliche Schloss-Erleben“ aus dem erzwungenen Tiefschlag wecken ließe? Hieß es nicht, dass die moderne LED-Technik dies relativ schnell und vor allem kostengünstiger als noch vor wenigen Jahren ermöglichen würde? Die Antworten müssten lauten: Ja und Ja. Warum aber hat sich dann – zumindest auf den ersten Blick – noch nichts getan?

Um es gleich vorweg zu sagen: Ganz untätig war der Landkreis Holzminden als „Schlossherr“ nicht. Im aktuellen Rundbrief des Freundeskreises Schloss Bevern berichtet Boris Schreiber, Bereichsleiter Bildung und Kultur in der Kreisverwaltung, vom aktuellen Stand in Sachen „Schloss-erleben“. Die finanzielle Realisierbarkeit des Projektes sei dank eines Förderantrags für das Leader-Programm sichergestellt. Die 2013 aus Brandschutzgründen stillgelegte Technik für die Projektion der Multimedia-Show solle – so schreibt Schreiber – noch in den Sommerferien 2019 zurückgebaut werden. (rei)