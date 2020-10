Dienstag, 13. Oktober 2020

Beverungen: Auto überholt, Motorradfahrer stürzt

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Unfall auf der B 241.

Beverungen. Am Montag überholte ein Auto auf der B 241 bei Beverungen andere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr und verursachte dadurch einen Zusammenstoß zweier Motorräder.

Drei Motorräder befuhren gegen 19.15 Uhr die Dalhauser Straße von Beverungen aus Richtung Dalhausen. In Höhe der Einmündung Sankt-Florians-Weg überholte ein entgegenkommender dunkler Kombi mehrere Autos. Fahrzeuge in Fahrtrichtung Dalhausen mussten abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Zwischen zwei bremsenden Motorrädern kam es zu einem leichten Kontakt. Ein Motorradfahrer stürzte dadurch. Beide Motorradfahrer verletzten sich leicht. An beiden Motorrädern entstand Sachschaden. Der Fahrer/ die Fahrerin des überholenden Fahrzeugs fuhr Richtung Beverungen weiter und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Kombifahrer machen können, sich bei der Polizei in Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 zu melden.