Montag, 04. November 2019

Beverungen: Bei Auffahrunfall verletzt

Die Polizei meldet, dass eine Autofahrerin aus Lauenförde bei einem Unfall auf der B 83 verletzt wurde.

Beverungen. Nach einem Verkehrsunfall auf der Bundestraße 83, zwischen Beverungen und Herstelle, ist eine 42-jährige Frau aus Lauenförde verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen 10.15 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Opel Corsa die B83 in Fahrtrichtung Beverungen. Hierbei befand sie sich hinter einer 84-jährigen Frau aus Bad Karlshafen, die mit ihrem Citroen ebenfalls in Richtung Beverungen fuhr. In Höhe eines linksseitig gelegenen Parkplatzes beabsichtigte die Karlshafenerin nach links abzubiegen um auf den Parkplatz zu fahren. Dieses erkannte die nachfolgende Opelfahrerin offensichtlich zu spät und fuhr auf den Citroen auf. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von insgesamt 3.000 Euro. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.