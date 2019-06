Mittwoch, 19. Juni 2019

Beverungen: Die Brandursache bleibt unbekannt

Bei dem Brand entstand Sachschaden in Höhe von einer Million Euro. Foto: gl

Beverungen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Brand in einem Entsorgungsbetrieb im Industriegebiet in Beverungen sind zunächst abgeschlossen. Es konnte, so die Polizei in einer Pressemitteilung, keine konkrete Ursache für die Brandentstehung festgestellt werden. Die Ermittlungen haben ergeben, dass das Feuer in einem Bereich der Lagerhalle ausgebrochen sein muss, in dem gewerbliche und industrielle Mischabfälle gelagert wurden. Ursächlich könnten unter anderem nicht ordnungsgemäß entsorgte Batterien, Lacke oder aber auch nicht gänzlich erloschene Grillkohle sein, die sich in dem Mischabfall befunden haben könnten.