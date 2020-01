Montag, 20. Januar 2020

Beverungen: In Autolackiererei eingebrochen

Die Polizei bittet nach einem Einbruch in Beverungen um sachdienliche Hinweise.

Beverungen. Im Zeitraum von Freitag, 17. Januar, 22 Uhr, bis Sonnabend, 18. Januar, 8 Uhr, wurde in der Industriestraße in Beverungen in eine Autolackiererei eingebrochen. Unbekannte Täter stiegen durch ein Fenster in die Werkstatt ein und durchsuchten das Büro und einige Schränke. Diebesgut wurde dabei jedoch nicht erbeutet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Höxter unter 05271/9620.