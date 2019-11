Donnerstag, 28. November 2019

Beverungen: Laufgitter am Weser-Skywalk entfernt

Hier hätte jemand abstürzen können. Unbekannte haben vier Gitterroste aus dem Weser-Skywalk entfernt. Foto: Polizei Höxter

Beverungen. Was für eine unsinnige, aber verdammt gefährliche Tat: Unbekannte Täter haben insgesamt vier Gitterroste vom oberen Podest des Weser-Skywalks bei Würgassen entfernt. Sie haben damit Besucher in Gefahr gebracht. Was Polizei und Mitarbeiter der Stadt Beverungen auch entdeckt haben: An weiteren Gittern wurden die Verschraubungen entfernt. Nach bisherigen Ermittlungsstand sind die Täter zwischen Sonntag, 24. November, 10.30 Uhr und Montag, 25. November, 11.40 Uhr ans Werk gegangen. Die Gitterroste wurden in der unmittelbaren Umgebung wieder aufgefunden. Die Stadt Beverungen, die den Skywalk betreut, hat Anzeige erstattet. Und die Polizei bittet jetzt die TAH-Leser um Mithilfe. Sie fragt: „Wer hat zur genannten Tatzeit im Bereich des Weser-Skywalks verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat möglicher Weise die Tat beobachtet?“ Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen.