Sonntag, 30. Juni 2019

Beverungen: Motorradfahrer schwer verletzt

Die Polizei meldet einen schweren Unfall bei Beverungen.

Beverungen. Schwerer Unfall bei Beverungen: Ein 39-jähriger Motorradfahrer war am Sonnabend gegen 14.25 Uhr mit seiner Suzuki auf der Landesstraße L838 von Jakobsberg in Richtung Haarbrück unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Gewalt über seine Maschine, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.