Freitag, 08. November 2019

Beverungen: Pedelec im Fahrradständer zurückgelassen

Wem gehört dieses Pedelec Marke Eigenbau? Foto: Polizei

Beverungen. Ein markantes Pedelec wurde am Mittwoch, 6.November, der Polizei als Fundfahrrad gemeldet. Das Fahrrad stand seit rund einer Woche unverschlossen in einem Fahrradständer am Ärztehaus in der Lange Straße in Beverungen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein silbernes Damenrad der Marke Easy Bike mit einer 3-Gang-Schaltung. Der Umbau von einem Fahrrad zu einem Pedelec erfolgte augenscheinlich als "Eigenbau". Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, entgegen